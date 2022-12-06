حلّقت على بُعد 130 كم من سطح القمر.. كبسولة "أوريون" تبدأ عودتها للأرض

وخلال المهمة، أمضت أوريون نحو 6 أيام في مدار بعيد حول القمر.. وقبل أسبوع، حطمت الرقم القياسي للمسافة التي تجتازها كبسولة صالحة للسكن، إذ ابتعدت لأكثر من 432 ألف كيلومتر عن كوكبنا، أي أبعد من مهمات أبولو.