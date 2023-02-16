كانت تجلس هادئة بجواره.. شاهد ما فعلته متهمة بالقتل في محاميها بالمحكمة

ووافق القاضي على طلب جولي بتأجيل الجلسة أسبوعين إضافيين؛ لمراجعة أهلية موكلته للمثول أمام المحكمة، في إشارة إلى التشكيك بقواها النفسية والعقلية، ما دفع شابزنيس لمهاجمة محاميها على الفور، ليتم فيما بعد إخلاء قاعة المحكمة قبل استئناف الجلسة مجددًا.