كانت تجلس هادئة بجواره.. شاهد ما فعلته متهمة بالقتل في محاميها بالمحكمة
كانت المتهمة الأمريكية بالقتل تايلور شابزنيس تجلس في هدوء بجوار محاميها تستمع إلى ما يدور داخل المحكمة، وفجأة انقضّت على محاميها وانهالت عليه ضربًا.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، خلال جلسة محاكمة بولاية ويسكونسن، هاجمت تايلور شابزنيس المتهمة بارتكاب جريمة قتل وتشويه الجثة، محاميها كوين جولي.
ووافق القاضي على طلب جولي بتأجيل الجلسة أسبوعين إضافيين؛ لمراجعة أهلية موكلته للمثول أمام المحكمة، في إشارة إلى التشكيك بقواها النفسية والعقلية، ما دفع شابزنيس لمهاجمة محاميها على الفور، ليتم فيما بعد إخلاء قاعة المحكمة قبل استئناف الجلسة مجددًا.
قتل وتشويه جثة
واتُهمت شابزنس بجريمة قتل من الدرجة الأولى وتشويه الجثة بعد وفاة شاد تيريون البالغ من العمر 25 عامًا في فبراير من العام الماضي.
وبحسب السلطات خنقت المتهمة السيد تيريون ومثلت بجثته، مع ترك أشلاء جسده متناثرة في جميع أنحاء المنزل والسيارة.
وقال السيد جولي للمحكمة في نهاية الجلسة إنه سيقدم طلبًا بالانسحاب من القضية بصفته محامي شابزنس، لكن القاضي لم يبت على الفور في هذه المسألة.