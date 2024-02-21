محكمة أمريكية: الأجنّة المجمّدة "أطفال" وتخضع لتشريعات القتل غير المشروع للقصّر

وقالت المحكمة العليا في ولاية ألاباما، في حكمها، يوم الجمعة، وفق "روسيا اليوم"، إن قانون الولاية الذي صدر عام 1872 الذي يسمح للآباء برفع دعوى قضائية بسبب وفاة قاصر "ينطبق على جميع الأطفال الذين لم يُولدوا بعد، بغض النظر عن موقعهم".