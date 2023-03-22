مصرع شخص وإنقاذ 7 إثر سقوط مبنى سكني في الدوحة

لقي شخص واحد مصرعه جراء سقوط مبنى سكني في وسط العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، وتمكّنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ حياة 7 أشخاص.
وقال بيان صحفي لوزارة الداخلية القطرية: "تمكّنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء سقوط مبنى سكني مكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)".
وأضاف البيان: "بينما توفي شخص واحد كان من ضمن الموجودين في المبنى".
وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى وجود كثيف لفرق الدفاع المدني، فيما تستمر عمليات إزالة الأنقاض، مشيرةً إلى وصول وزير الداخلية إلى مكان الحادث.