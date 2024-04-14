سلطنة عُمان.. إطلاق اسم "منخفض المطير" على الحالة الجوية الحالية

وتشير التوقعات الخاصّة بـ "منخفض المطير" إلى أنه يُتوقع أن تتكاثر السُحب الرُكامية الرعديّة، وأن تهطل زخاتٌ من الأمطار على أجزاءٍ متفرقة وعشوائية من مُحافظات شمال السلطنة؛ تزداد شدة وشمولية اليوم الأحد؛ لتصبح غزيرة أحياناً، تترافق بالبرق والرعد وتساقط زخات البَرَد، إضافة إلى الرياح الهابطة، مع فرصة عالية لجريان الأودية والسيول وارتفاع منسوب المياه.