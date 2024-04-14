سلطنة عُمان.. إطلاق اسم "منخفض المطير" على الحالة الجوية الحالية

تقرّر بالتوافق ما بين مشروع رصدة والمجموعة الوطنية لهواة الطقس، تسمية الحالة الجوية المحتمل تأثيرها على أجواء سلطنة عُمان بـ "منخفض المطير" والذي يعني المطر الكثير.
ووفقاً لموقع "طقس العرب"، فإن التسمية جاءت في إطار التعاون ما بين المجموعة الوطنية لهواة الطقس، وبناءً على استيفاء شروط التسميات في مشروع رصدة، وبحسب ما أشارت إليه توقعات الأرصاد الجوية العُمانية.
وتشير التوقعات الخاصّة بـ "منخفض المطير" إلى أنه يُتوقع أن تتكاثر السُحب الرُكامية الرعديّة، وأن تهطل زخاتٌ من الأمطار على أجزاءٍ متفرقة وعشوائية من مُحافظات شمال السلطنة؛ تزداد شدة وشمولية اليوم الأحد؛ لتصبح غزيرة أحياناً، تترافق بالبرق والرعد وتساقط زخات البَرَد، إضافة إلى الرياح الهابطة، مع فرصة عالية لجريان الأودية والسيول وارتفاع منسوب المياه.