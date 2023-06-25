بينهم امرأة.. 5 مخترعين قتلتهم اختراعاتهم..رئيس "الغواصة تيتان" لن يكون الأخير!

كان أصغر طيار مصنف في النقل النفاث عندما حصل على لقب "كابتن"، في التاسعة عشرة من عمره، وقد سبق له العمل في بوينغ وناسا، وسبق له محاولة الوصول إلى موقع حطام تايتانيك مرتين لكن لم يصادفه النجاح، حيث أصيبت غواصته بالبرق في عام 2018، كما انتهت المحاولة الثانية بالفشل في العام التالي بسبب مشكلات مع السفينة الأم.