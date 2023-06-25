بينهم امرأة.. 5 مخترعين قتلتهم اختراعاتهم..رئيس "الغواصة تيتان" لن يكون الأخير!
أضاف موقع "ويكيبيديا"، رئيس الشركة التي تدير غواصة "تيتان" المحطمة، إلى قائمة المكتشفين الذين قتلتهم اكتشافاتهم.
وأعلن خفر السواحل الأمريكي، الخميس، العثور على حطام الغواصة "تيتان"، التي كانت تقل 5 أشخاص في رحلة إلى السفينة تيتانيك التي غرقت قبل أكثر من 100 عام، وأن دمارها سببه "انفجار داخلي كارثي" أودى بحياة جميع من كانوا على متنها، لتنتهي بذلك عملية بحث متعددة الجنسيات استمرت 5 أيام.
من بين الركاب، ستوكتون راش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن غيت إكسبيديشنز"، التي تدير الغواصة المفقودة، وكان هو قائدها خلال الرحلة.
"ستوكتون راش" دخل إلى قائمة "مظلمة" وضعها موقع ويكيبيديا، وهي لمخترعين ومكتشفين قتلوا بسبب اختراعاتهم؛ حيث وصفت قائمة ويكيبيديا راش بأنه "طيار ومهندس ورجل أعمال أشرف على تصميم وبناء غواصة تيتان التابعة للشركة".
قائمة ويكيبيديا طويلة، ولكن من بينها 5 قصص تعد هي الأبرز لمخترعين ماتوا أو تضرروا بسبب إختراعاتهم، وهم كالتالى:
1- ويليام نيلسون، وهو موظف شركة جنرال إلكتريك الذي توفي بعد سقوطه عن النموذج الأولي لدراجته الآلية عام 1903.
2- قُتل لويس خيمينيز عام 2006 أثناء إنشاء تمثال حصان أزرق في مطار دنفر الدولي، عندما سقط عليه جزء من عمله الفني وقطع شريانا في ساقه.
3- توفي روبرت كوكينغ عام 1837عندما تعطلت مظلته "الباراشوت" التي صنعها، وفشل كوكينغ بإدخال وزن المظلة في حساباته.
4- الفائزة بجائزة نوبل لاكتشافاتها المذهلة في النشاط الإشعاعي، ماري كوري، توفيت بسبب فقر الدم اللاتنسجي الذي يُعتقد أنه أصيبت به من تعرضها طويل الأمد للإشعاع، من الأجهزة التي صنعتها.
5- كان توماس أندروز رجل أعمال ومصمم سفن بريطانيا، وكان العضو المنتدب والمهندس البحري المسؤول عن تصميم سفينة تايتانيك. أندروز كان على متن تايتانيك عندما غرقت في 2012.
من هو ستوكتون راش؟
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز"، التي تدير الغواصة المفقودة، وكان هو قائدها خلال الرحلة. تخرج في جامعة برينستون بقسم هندسة الطيران عام 1984، وفقًا لسيرة الذاتية على شركته، وفي عام 2009، وأسس "أوشن جيت"، وهي شركة خاصة مقرها في إيفريت الأمريكية.
وفي مقابلة بثت على شبكة "سي بي إس" نوفمبر من العام الماضي، قال "راش" إن حلمه كان أن يصبح رائد فضاء بعد حصوله على شهادته، طيار مقاتل.
كان أصغر طيار مصنف في النقل النفاث عندما حصل على لقب "كابتن"، في التاسعة عشرة من عمره، وقد سبق له العمل في بوينغ وناسا، وسبق له محاولة الوصول إلى موقع حطام تايتانيك مرتين لكن لم يصادفه النجاح، حيث أصيبت غواصته بالبرق في عام 2018، كما انتهت المحاولة الثانية بالفشل في العام التالي بسبب مشكلات مع السفينة الأم.