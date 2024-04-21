بعد قرار الكونجرس بالبيع أو الحظر.. ما أسباب قلق أمريكا من منصة "تيك توك" الصينية؟

كما يشعرون بالقلق من أن الصين يمكن أن تستخدم توصيات محتوى TikTok لتغذية المعلومات المضللة، وهو القلق الذي تصاعد في الولايات المتحدة خلال الحرب على غزة والانتخابات الرئاسية.