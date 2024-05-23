المفاجأة جاءتها من السعودية.. شاهد الفيديو الذي تَسبب برحلة عمرة هدية لمعلمة مصرية

وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشرت إدارة المدرسة مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة خلال إحدى لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي، وعلّقت عليه قائلة: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا".