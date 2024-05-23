المفاجأة جاءتها من السعودية.. شاهد الفيديو الذي تَسبب برحلة عمرة هدية لمعلمة مصرية
أثار موقف إنساني لمعلمة مصرية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حين ظهرت وهي ممسكة بورقة، وتقوم بتحريكها وتحريك الهواء، لتخفف عن الطالبات حدة الحرارة أثناء أداء الاختبار بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، شمالي مصر.
وحسب موقع "تلجراف مصر"، حدثت الواقعة أمس الأربعاء بمدرسة فوة الثانوية المشتركة بمحافظة كفر الشيخ، أثناء تأدية الطالبات امتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية؛ وذلك في ظل ارتفاع حرارة الطقس في مصر هذه الأيام.
وظهرت المعلمة أماني المنجوبي ممسكة بورقة، وتقوم بتحريكها لتخفف عن الطالبات حدة الحرارة.
وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشرت إدارة المدرسة مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة خلال إحدى لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي، وعلّقت عليه قائلة: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا".
وفور نشر الفيديو انهالت التعليقات على المنشور، وقال أحد المعلقين: "ونعم الأخلاق والقيم والإنسانية ربنا يبارك لك في صحتك وذريتك ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين".
مفاجأة غير متوقعة
وتحت عنوان "مفاجأة غير متوقعة لمعلمة فيديو (التهوية على الطالبات)"، قالت صحيفة "الوطن" المصرية، مَشاهد بسيطة لم تستغرق عدة ثوانٍ، أصبحت حديث مواقع التواصل؛ لكنها حملت في النهاية مفاجأة سعيدة؛ إذ قرر مهندس مصري يقيم في السعودية إهداءها رحلة عمرة، بعدما شاهد الفيديو وقرر أن يُدخل الفرح على المعلمة بهدية".
ونقلت الصحيفة عن المهندس المصري المقيم بالسعودية أحمد القصبي، قوله: "رأيت الفيديو وقررت أن أقدم لها رحلة عمرة، وحاليًا أتواصل معها من أجل الترتيبات، وإن شاء الله الرحلة ستكون مجانية بالكامل".
موعد أداء العمرة
وتابع "القصبي": "إن شاء الله بعد عيد الأضحى سيفتح الباب لتأشيرات العمرة، ونقدم لها التأشيرة ونحجز لها طيرانًا أيضًا، وكل شيء سيجري التكفل به مجانًا بشكل كامل".
وحسب "القصبي"، سيرافق المعلمة "أماني" سيدةٌ أخرى تستحق العمرة، حصلت عليها كهدية أيضًا، لتكونا معًا، في أداء الفريضة.