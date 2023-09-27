فيديو اللقطات الأولى لفاجعة زفاف العراق.. ألعاب نارية تصعد وكتل لهب تسقط على الضيوف

وثقت كاميرا أحد الحضور اللحظات الأولى لحريق الحمدانية في العراق، الذي اندلع في قاعة أفراح، وقُتل فيه نحو 100 شخص، إضافة إلى إصابة العشرات ليل الثلاثاء.
وتظهر في الفيديو ألعاب نارية استخدمها الحضور، أثناء رقصة العروسين، أدت إلى احتراق السقف المصنوع من موادّ قابلة للاشتعال، قبل أن تبدأ كتل اللهب والسقف بالسقوط على الحضور.
وحسب موقع "الحرة": جاء في بيان لوزارة الداخلية: أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف؛ ما أشعل النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ونشر الحريق بسرعة كبيرة، وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال، والذي تسبب في وقوع ضحايا وإصابات بين العوائل.
وأشارت الوزارة في بيانها، الأربعاء، إلى أنه تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية، خالد المحنا، لقناة "الحرة ": إن الحادثة أسفرت عن مقتل 93 شخصًا، وإصابة 100 آخرين، مؤكدًا أن الحادث يتعلّق بالإهمال وعدم اتباع إجراءات السلامة.
وكان العضو السابق في مجلس محافظة نينوى، سعد طانيوس، والذي كان حاضرًا لحظة وقوع الكارثة؛ قال في حديث مع موقع "الحرة": "كان العريسان يرقصان وسط الصالة، ومن ثم أطلقت المفرقعات النارية التي وصلت شرارتها إلى السقف، لينشب حريق ضخم بثوان".
وأضاف طانيوس: أن "القاعة اشتعلت بشكل سريع ومرعب، والسقف وقع على رؤوس الحاضرين"، مشيرًا إلى أن "الأمر ازداد سوءًا بعدما انقطعت الكهرباء في وقت كان الجميع يتزاحم للوصول لباب المخرج، وهو واحد مع الأسف ".." هناك ناس تحت الركام".