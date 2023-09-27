فيديو اللقطات الأولى لفاجعة زفاف العراق.. ألعاب نارية تصعد وكتل لهب تسقط على الضيوف

وكان العضو السابق في مجلس محافظة نينوى، سعد طانيوس، والذي كان حاضرًا لحظة وقوع الكارثة؛ قال في حديث مع موقع "الحرة": "كان العريسان يرقصان وسط الصالة، ومن ثم أطلقت المفرقعات النارية التي وصلت شرارتها إلى السقف، لينشب حريق ضخم بثوان".