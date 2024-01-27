أثار الذعرَ بين السكّان.. زلزال بقوة "5.1" درجة يضرب غرب تركيا

وأكّد كلٌّ من: والي إزمير سليمان ألبان عبر منصة "إكس"، ووالي أيدن يعقوب جان بولات في تصريح لوكالة الأناضول؛ عدمَ تلقّي سلطات الولايتين أي بلاغ بخسائر على الفور.