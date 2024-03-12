شاهد.. لماذا حصد فيديو هذا الطائر أكثر من 31 مليون مشاهد في 4 أيام؟

والفيديو الذي لا تزيد مدته على 11 ثانية، نشر على صفحة "Buitengebieden" المهتمة بالحيوانات خاصة في بيئتها الطبيعية، ويظهر فيه طائر "أبو موس - Razorbill" أسود بمنقار حاد عليه خط أبيض، إلى جانب خطين أبيضين على جانبي الوجه، ما جعل ملامحه تشبه السيارات، ونشر أحد المعلقين لقطة لسيارة لوسيد الكهربائية والتي تشبه مقدمتها وجه الطائر، ويقول معلقًا: "لو إن سيارة لوسيد تكون طائرًا".