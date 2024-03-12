شاهد.. لماذا حصد فيديو هذا الطائر أكثر من 31 مليون مشاهد في 4 أيام؟

حصد فيديو هذا الطائر الأسود 31.8 مليون مشاهدة خلال 4 أيام على موقع التواصل الاجتماعي " X"، حيث أبدى الجميع إعجابهم بملامح الطائر التي تشبه السيارات.
والفيديو الذي لا تزيد مدته على 11 ثانية، نشر على صفحة "Buitengebieden" المهتمة بالحيوانات خاصة في بيئتها الطبيعية، ويظهر فيه طائر "أبو موس - Razorbill" أسود بمنقار حاد عليه خط أبيض، إلى جانب خطين أبيضين على جانبي الوجه، ما جعل ملامحه تشبه السيارات، ونشر أحد المعلقين لقطة لسيارة لوسيد الكهربائية والتي تشبه مقدمتها وجه الطائر، ويقول معلقًا: "لو إن سيارة لوسيد تكون طائرًا".
وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فإن "أبو موس - Razorbill" هو طائر بحري يعيش شمال المحيط الأطلسي، وهو العضو الوحيد الموجود في جنس طائر الأوك، وهو أقرب الكائنات الحية لطائر الأوك العظيم المنقرض "بينجوينوس إمبينيس - Pinguinus impennis".
و"أبو موس" يزور اليابسة للتناسل فقط ولا يتزاوج إلا مع رفيقة واحدة في حياته والأنثى تضع بيضة واحدة فقط في السنة.