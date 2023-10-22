منظمة يهودية تلغي حفل تكريم لكاتب أمريكي بسبب رفضه العدوان الإسرائيلي

قال الكاتب الأمريكي فيت تان نجوين، الحائز جائزة "بوليتزر"، إن منظمة يهودية في مدينة نيويورك ألغت حفلاً لقراءة أحد أعماله، أول أمس الجمعة، دون تفسير، وذلك بعد يومٍ من إعلانه توقيع رسالة مفتوحة تندّد "بالعنف العشوائي" الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في غزة.