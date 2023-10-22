منظمة يهودية تلغي حفل تكريم لكاتب أمريكي بسبب رفضه العدوان الإسرائيلي

قال الكاتب الأمريكي فيت تان نجوين، الحائز جائزة "بوليتزر"، إن منظمة يهودية في مدينة نيويورك ألغت حفلاً لقراءة أحد أعماله، أول أمس الجمعة، دون تفسير، وذلك بعد يومٍ من إعلانه توقيع رسالة مفتوحة تندّد "بالعنف العشوائي" الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في غزة.
وحسب وكالة "رويترز"، كان من المقرر أن يتحدث نجوين، الأستاذ الجامعي والكاتب الأمريكي من أصل فيتنامي، في أحد المراكز الثقافية في مانهاتن في الثامنة من مساء أمس. وفازت روايته "ذا سيمباثايزر" (المتعاطف) بجائزة بوليتزر للرواية عام 2016.
وقال نجوين، في منشور على حسابه على إنستغرام، إن مركز "92 إن.واي" أبلغه بإلغاء الفعالية في الثالثة عصراً أمس. ويصف المركز نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه "منظمة تفتخر بأنها يهودية".
وكتب نجوين "تحدثوا معي عن تأجيل (الفعالية) دون إبداء أي سببٍ، ولم يتم تحديد موعد آخر، ولم يُطلب مني ذلك مطلقاً.. لذلك فهو في الواقع إلغاء. يقول البعض في تعليقات بوسائل التواصل الاجتماعي إنهم سمعوا عن تهديد بوجود قنبلة. لم أسمع شيئاً كهذا من موظفي 92 إن.واي".
وفي تصريح لـ"رويترز"، أكّد متحدث باسم المركز تأجيل الفعالية، وعزا ذلك إلى موقف نجوين من "إسرائيل"، إضافة إلى هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّه مسلحون من حركة حماس واستمرار احتجاز رهائن.
وأضاف المتحدث "بالنظر إلى التعليقات العامة للمؤلف المدعو بشأن إسرائيل.. شعرنا أن مسار العمل الذي يتسم بالمسؤولية هو تأجيل الفعالية، بينما نأخذ بعض الوقت لتحديد أفضل السبل لاستخدام منصتنا ودعم مجتمع 92 إن.واي بأكمله".
وقال نجوين في منشور على إنستغرام، يوم الخميس، إنه وقّع وغيره من الكتاب على الرسالة المفتوحة، لأن سياسة "إسرائيل" ستفضي حتماً إلى موت المدنيين.
وكتب "هذا خطأ ويجب أن يتوقف"، قائلاً إنه يؤيد بشدة (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) التي تدعو إلى ممارسة ضغطٍ اقتصادي على "إسرائيل"؛ لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.