تركيا.. عدد قتلى الزلزال يتخطى 50 ألفًا.. والهزات مستمرة

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الأربعاء، أن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالى 51 ألفًا.