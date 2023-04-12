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"ماسك": "تويتر" كانت على وشك الإفلاس ما لم نخفّض التكاليف
قال رجل الأعمال الأمريكي مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك: إن الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي كان أمرًا مؤلمًا وحتميًا، وإنه "يتعرض لهجوم مستمر".
جاء ذلك في حديث خاص لـ"بي بي سي"، دافع خلاله عن عمليات الإقالة الجماعية للموظفين التي أعقبت استحواذه على "تويتر"، إلى جانب تعامُل الموقع مع خطاب الكراهية.
وردًا على سؤال حول ندمه على شراء "تويتر"، قال ثاني أغنى رجل في العالم: "إن مستوى الألم كان مرتفعًا للغاية، ولم يكن الأمر نوعًا من الاحتفال".
وأضاف أن الوضع كان "مرهقًا حقًا خلال الأشهر العديدة الماضية"، لكنه قال إنه لا يزال يشعر بأن شراء الشركة هو الشيء الصحيح الذي كان ينبغي القيام به.