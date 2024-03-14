سلّ صيامك مع أبي الكيمياء في العالم.. هل أشار هذا العالم العربي إلى القنبلة الذرية قبل ألف عام؟

رأى بعض العلماء أن جابر بن حيان مهَّد لاختراع القنبلة الذريّة، حيث إنه أول من أشار إلى قوة الذرة التي بني على أساسها عملية تفجير طاقة الذرة، بل إنه قال بالنص: "في قلب كل ذرة قوة لو أمكن تحريرها لأحرقت بغداد"، كما قال: "إن أصغر جزء من المادة وهو الجزء الذي لا يتجزأ (الذرة) يحتوي على طاقة كثيفة، وليس من الصحيح أنه لا يتجزأ مثلما ادعى علماء اليونان القدامى، بل يمكن أن يتجزأ، وأن هذه الطاقة التي تنطلق من عملية التجزُّؤ هذه، يمكن أن تقلب مدينة بغداد عاليها سافلها. وهذه علامة من علامات قدرة الله تعالى".