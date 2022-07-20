موجة حرارة شديدة تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية

وقالت السلطات إنه تم احتواء الحريق بنسبة 10% تقريبًا مع احتراق 4000 فدان حتى مساء أمس، فيما أشار المركز الوطني لمكافحة الحرائق إلى اندلاع 85 حريقًا كبيرًا أمس أدت إلى أضرار بالغة لثلاثة ملايين فدان في 13 ولاية.