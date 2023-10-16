مات بـ26 طعنة من سكين الكراهية.. الرئيس الأمريكي يعلّق على جريمة قتل طفل فلسطيني بشيكاغو

وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل في بيان نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي: "تَمَكّن المحققون من تحديد أن كلا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانا مستهدفين من قِبَل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين، وكذلك بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".