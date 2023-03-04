خضعت لجراحة ثم استيقظت تتحدث 3 لكنات مختلفة.. ما قصة الأمريكية "آبي فيندر"؟

وقبل الجراحة، كانت المرأة الأمريكية مغنية محترفة، وهي شغوفة بالغناء منذ أن كانت تبلغ من العمر 11 عامًا، ثم بعد الجراحة، تتذكر عدم قدرتها على الحفاظ على نبرة الصوت التي كانت تتمتع بها من قبل.