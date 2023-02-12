سيدة تحكي قصتها عن زلزال سوريا: "سمعت أطفالي لساعة ونصف ونحن تحت الرُكام"

وتضيف زينب: "عندما أتت فرق الإنقاذ ومتطوعو الدفاع المدني، لإخراجنا من تحت الأنقاض، تمّ نقل زوجي الى المشفى منذ ساعات الصباح، وهو بحاجة إلى عملٍ جراحي مكلّف جداً، ونحن لم نكن قادرين على دفع ولو جزءٍ بسيطٍ من كلفتها".