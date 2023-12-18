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بالفيديو.. اصطدام سيارة بموكب الرئيس الأمريكي بايدن في ولاية ديلاوير
قال شاهد من وكالة "رويترز" إن سيارة اصطدمت بإحدى السيارات رباعية الدفع، التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، الأحد.
وحسب "رويترز"، أوضح الشاهد أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.
وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي عندما وقع الحادث.
وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها، وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنغتون.
وتداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو لـ"الحادث"، سُمِع فيه صوت امرأة تصرخ على الرئيس بايدن، قائلة: سيدي الرئيس لماذا تخسر لصالح ترامب، وفي نفس اللحظة نسمع صوت الارتطام القوي، وبعدها تظهر سيارة فضية متوقفة بجوار سيارات الموكب؛ بينما تتحدث قوات الحراسة والشرطة مع قائدها.