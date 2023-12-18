بالفيديو.. اصطدام سيارة بموكب الرئيس الأمريكي بايدن في ولاية ديلاوير

قال شاهد من وكالة "رويترز" إن سيارة اصطدمت بإحدى السيارات رباعية الدفع، التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، الأحد.