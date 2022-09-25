مصر.. زلزال يضرب محافظة الإسكندرية

أعلنت هيئة البحوث الفلكية المصرية عن رصد زلزال بقوة 3.62 درجات على مقياس ريختر، ضرب غرب الإسكندرية في الساعة 8 والنصف بالتوقيت المحلي صباح الأحد تقريبًا.
وحسب بيان رسمي من معهد البحوث الفلكية، لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات حتى هذه اللحظة.
وسَبَق أن أعلنت هيئة البحوث الفلكية عن وقوع زلزال بالقرب من مدينة دهب الساحلية؛ فيما لم يرد لها ذكر أو رصد لأي خسائر في الأرواح والممتلكات خلال الزلازل والهزات الأرضية الأخيرة، التي وقعت في عدة مناطق في المحافظات المصرية.