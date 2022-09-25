مصر.. زلزال يضرب محافظة الإسكندرية

وسَبَق أن أعلنت هيئة البحوث الفلكية عن وقوع زلزال بالقرب من مدينة دهب الساحلية؛ فيما لم يرد لها ذكر أو رصد لأي خسائر في الأرواح والممتلكات خلال الزلازل والهزات الأرضية الأخيرة، التي وقعت في عدة مناطق في المحافظات المصرية.