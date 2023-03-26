عادات رمضانية "عربية "في البرازيل.. زينة مطاعم وحلويات

تهتم المؤسسات الإسلامية العربية وبخاصة الخليجية في إقامة مثل هذه الإفطارات الرمضانية، ويهتم القائمون على المراكز الإسلامية البرازيلية بإقامتها من أجل التعريف بالإسلام، ولهذه الوجبات أثرٌ سياسي إيجابي على المسلمين في البرازيل، حيث تُظهرهم كتلة واحدة مما يدفع رجال السياسة والأحزاب البرازيلية لخطب ودهم نظراً للثقل السياسي الذي يمثلونه في المجتمع وفق سكاي نيوز .