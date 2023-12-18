ترامب يشن هجومًا على المهاجرين.. والبيت الأبيض يصف تصريحاته بـ"الفاشية"

أدان البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين بتهمة استخدامه خطابًا وُصف بالفاشية، بعدما قال إن "المهاجرين يسممون دماء بلادنا".
وصرّح نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، بأن ترامب يروّج لخطاب كراهية يشبه الفاشية، ويهدد بقمع مَن يختلفون مع الحكومة، وهو أمر يُعتبر هجومًا خطيرًا على كرامة الأمريكيين وحقوقهم وديمقراطيتهم وسلامتهم العامة.
تُعد قضية الهجرة واحدة من أكثر القضايا التي تثير الانقسامات في الوقت الحالي؛ وذلك قبيل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
وأعلن ترامب اليوم الاثنين، أنه سيشدد بقوة على قضية الهجرة، وسيمنع دخول المهاجرين من بعض الدول فور فوزه بالانتخابات المقبلة، كما كرر تصريحه بأن المهاجرين يأتون من إفريقيا وآسيا ومن جميع أنحاء العالم إلى أمريكا ويسممونها.
وأضاف أنه سيخصص جزءًا كبيرًا من الأموال المخصصة لتنفيذ القوانين الفيدرالية ومكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات ووزارة الأمن الداخلي؛ لتعزيز قوات إنفاذ القانون على الحدود الأمريكية، وبناء مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين.