ترامب يشن هجومًا على المهاجرين.. والبيت الأبيض يصف تصريحاته بـ"الفاشية"

وأعلن ترامب اليوم الاثنين، أنه سيشدد بقوة على قضية الهجرة، وسيمنع دخول المهاجرين من بعض الدول فور فوزه بالانتخابات المقبلة، كما كرر تصريحه بأن المهاجرين يأتون من إفريقيا وآسيا ومن جميع أنحاء العالم إلى أمريكا ويسممونها.