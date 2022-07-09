حادثة غريبة بمصر.. وفاة شاب سقط عليه "عجل الأضحية" من الدور الثاني

وتعود التفاصيل إلى أن طالبًا يبلغ من العمر 15 عامًا، لقي مصرعه في محافظة بني سويف، بصعيد مصر اليوم السبت في أول أيام عيد الأضحى؛ حيث سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، وتم نقله جثة هامدة إلى المستشفى؛ وفق صحيفة اليوم السابع المصرية.