البصل في دائرة الاتهام.. وفاة وإصابة 49 شخصًا بتسمم غذائي في 10 ولايات أمريكية

تظهر أعراض الإصابة بـ"الإشريكية القولونية" عادة بعد 3 إلى 4 أيام من التعرض للبكتيريا، وتشمل: الإسهال (وقد يكون مصحوبًا بدم)، وتقلصات في المعدة، وغثيانًا، وقيئًا، وتتطلب بعض الحالات رعاية طبية عاجلة.