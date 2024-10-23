البصل في دائرة الاتهام.. وفاة وإصابة 49 شخصًا بتسمم غذائي في 10 ولايات أمريكية

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، عن وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بالتسمم الغذائي ببكتيريا "الإشريكية القولونية" بعد تناولهم وجبات من مطاعم ماكدونالدز في عشر ولايات أمريكية.
ووفقًا للمركز؛ فإن عدد الحالات المسجلة قد يكون أقل من العدد الفعلي للتفشي؛ حيث سُجلت أغلب الإصابات في ولايات كولورادو ونبراسكا. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن "البصل المقطع" المستخدم في الشطائر ولحم البقر هو مصدر محتمل للتسمم.
وفي استجابة سريعة، أعلنت ماكدونالدز وقف استخدام البصل في فروعها، إلى جانب إيقاف مبيعات وجبة "كوارتر باوندر" في عدد من الولايات، شملت "كولورادو، "كانساس، يوتا، ووايومنغ).
تظهر أعراض الإصابة بـ"الإشريكية القولونية" عادة بعد 3 إلى 4 أيام من التعرض للبكتيريا، وتشمل: الإسهال (وقد يكون مصحوبًا بدم)، وتقلصات في المعدة، وغثيانًا، وقيئًا، وتتطلب بعض الحالات رعاية طبية عاجلة.