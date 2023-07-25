فرنسا تسمح بالسباحة في نهر السين بعد 100 عام من الحظر

وكانت السباحة في النهر الذي يشقّ المدينة قد حُظرت لمدة قرن بسبب قذارة المياه، لكن من المقرّر عودتها باعتبارها أحد الموروثات الأساسية للألعاب، بفضل تجديد النهر الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار يورو "أي 1.6 مليار دولار"، وقوبل بالترحيب عالميًّا باعتباره مشروعًا ناجحًا.