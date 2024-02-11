هل يظهر للذكاء الاصطناعي وعي ذاتي؟ خبير يوضح ويحدد "متى يحدث"!

ويقول في حديث لوكالة "تاس" الروسية للأنباء: "يمكن بناء ذكاء اصطناعي قوي، قادر على تحقيق نفسه، على جهاز كمبيوتر كمي؛ لأن الكمبيوتر الكمي يشبه إلى حد ما النموذج الترابطي للدماغ البشري، ولكن يمكن أيضًا أن يظهر الوعي الذاتي في الذكاء الاصطناعي على جهاز كمبيوتر كلاسيكي مزود بمعالجات السيليكون، في حال مضاعفة قوة نظام الحوسبة وزيادة كبيرة في كفاءة الخوارزميات الرياضية المستخدمة، أي أن احتمال أن يصبح الذكاء الاصطناعي واعيًا في العقد المقبل لم يعد مستبعدًا، ويمكن أن يحدث بالفعل".