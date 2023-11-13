لون الدم يطغى.. "نتنياهو" يثير مخيّلة رسامي الكاريكاتير في وسائل الإعلام العالمية

تحوّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مادة متجددة لرسوم الكاريكاتير في وسائل الإعلام العالمية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وعلى صفحات صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تم نشر نحو 6 رسومات كاريكاتير لنتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، بدءًا من 13 أكتوبر الماضي.
وبحسب "روسيا اليوم"، فقد نشرت صحيفة "إيران كارتون" رسمًا ساخرًا من نتنياهو.
يشار إلى أن صحيفة "الغارديان" البريطانية أقالت رسام الكاريكاتير المخضرم ستيف بيل، بعد رفضها نشر كاريكاتير له بدعوى أنه يصور نتنياهو بشكل مُعادٍ للسامية.