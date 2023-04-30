أمريكا.. طلبوا منه عدم إزعاجهم بإطلاق الرصاص فقتل نصف العائلة

وأوضح أن الرواية التي سمعوها حتى الآن لما حصل؛ أن العائلة جاءت قرب سياج منزل أوروبيزا وطلبت منه التوقف عن إطلاق النار في الفناء، وقالوا له: "لدينا طفل صغير يحاول النوم"؛ حيث كان المتهم يشرب الكحول؛ ليرد عليهم بأنه سيفعل ما يريد في فناء منزله.