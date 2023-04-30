أمريكا.. طلبوا منه عدم إزعاجهم بإطلاق الرصاص فقتل نصف العائلة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأن خمسة أشخاص قُتلوا في إطلاق نار، الجمعة، في منزل بمدينة كليفلاند في ولاية تكساس.
وقالت الشرطة المحلية: إن القتلى بينهم طفل في الثامنة من عمره، إضافة إلى ضحيتين من النساء، وأن أصولهم من هندوراس؛ حسب تقرير لشبكة "إيه بي سي نيوز".
وأشارت إلى أنها عثرت في المنزل على ثلاثة أطفال لم يصابوا بطلقات نارية؛ إذ تم نقلهم إلى مستشفى محلي؛ فيما كان يوجد في المنزل حوالى 10 أشخاص.
وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن المجزرة حصلت بعدما طلب الجيران من المتهم أوروبيزا، التوقف عن إطلاق النار من بندقيته في الفناء الخلفي للمنزل؛ لأن لديهم أطفالًا يحاولون النوم.
وحسب موقع "الحرة"، قال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هاسينتو، غريج كابرس: إنهم تلقوا، الجمعة، اتصالًا حول واقعة إطلاق نار، وعند وصولهم للمكان وجدوا عددًا من الأشخاص مصابين بطلقات نارية.
وأوضح أن الرواية التي سمعوها حتى الآن لما حصل؛ أن العائلة جاءت قرب سياج منزل أوروبيزا وطلبت منه التوقف عن إطلاق النار في الفناء، وقالوا له: "لدينا طفل صغير يحاول النوم"؛ حيث كان المتهم يشرب الكحول؛ ليرد عليهم بأنه سيفعل ما يريد في فناء منزله.
وأشار مكتب الشرطة إلى أنهم يشتبهون في أن مرتكب الجريمة هو فرانسيسكو أوروبيزا (39 عامًا)، وهو مسلح ببندقية "AR-15"، ولا يزال طليقًا حيث يجري البحث عنه.