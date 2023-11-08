الأكثر حرارةً منذ 125 ألف عام.. تحذيرات علمية أوروبية بشأن حرارة الأرض عام 2023

قال علماء بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء: إنه "من شبه المؤكد" أن العام الحالي 2023 سيكون الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام، حسب وكالة "رويترز".