"وهذه رسالتي إلى إيران".. بايدن: "إسرائيل" سترتكب خطأ إذا فعلت هذا الأمر في غزة

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأمريكية، عبّر بايدن عن اعتقاده أنه "يجب القضاء على حركة حماس تماماً"، لكن يجب أيضاً أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.