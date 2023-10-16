"وهذه رسالتي إلى إيران".. بايدن: "إسرائيل" سترتكب خطأ إذا فعلت هذا الأمر في غزة

أكّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، أن "إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت غزة"، مشيراً إلى أنه "واثق" من أن "إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب" في صراعها مع حركة حماس.
وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأمريكية، عبّر بايدن عن اعتقاده أنه "يجب القضاء على حركة حماس تماماً"، لكن يجب أيضاً أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.
وأضاف، أن نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط "غير ضروري"، لأن إسرائيل "تملك إحدى أفضل القوات المقاتلة".
وبشأن إيران، قال بايدن إن رسالتي إلى إيران، هي: "لا تعبري الحدود ولا تصعدي الحرب"، حسب وكالة رويترز.
وشدّد بايدن، على أن واشنطن يمكنها "الاهتمام بالحرب في إسرائيل وأوكرانيا والمحافظة في الوقت نفسه على دفاعها العالمي".
وحذّر بايدن، من أن "تهديد الإرهاب في الولايات المتحدة زاد بسبب التوتر في الشرق الأوسط".
وتتجه حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أيزنهاور" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، على أن تنضم إلى "جيرالد فورد"، كجزءٍ من الجهود "لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل"، حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الأحد.