زلزال بقوّة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة قونية التركية

وقرّرت تركيا اللجوء لاتخاذ تدابير احترازية؛ تجنُّبًا لكوارث في حال وقوع زلزال في إسطنبول، والذي من المرجّح أن تفوق قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وذلك عقب تحذيرات أطلقها خبراء الزلزال والجيولوجيا والبلديات بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب البلاد يوم السادس من شهر فبراير الماضي، والذي خلّف آلاف القتلى والجرحى ودمارًا هائلًا في البنى التحتية.