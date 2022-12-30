البرازيل تعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة بيليه وعالم كرة القدم يعبّر عن حزنه

النجم السابق للمنتخب البرازيلي رونالدو؛ كتب على إنستغرام "فريد من نوعه، عظيم، فني، خلّاق. في أحسن الأحوال لا مثيل له. حيث وصل بيليه، مكث. لم يغادر القمة أبداً، تركنا اليوم. ملك كرة القدم - واحد. الأعظم في كل الأوقات. اختلط حزن الفراق بالفخر العظيم للتاريخ المكتوب. يا له من امتياز أن أتبعك يا صديقي. موهبتك هي مدرسة يجب أن يمر بها كل لاعب. إن إرثه يتجاوز الأجيال. وهذه هي الطريقة التي ستعيش بها. اليوم ودائماً، سنحتفل بك. شكراً لك يا بيليه. ارقد بسلام".