البرازيل تعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة بيليه وعالم كرة القدم يعبّر عن حزنه

تلقت أوساط كرة القدم العالمية بصدمةٍ وحزنٍ نبأ وفاة الأسطورة البرازيلي بيليه.. وفور إعلان رحيل "الجوهرة السوداء" توالت ردود الفعل من مشاهير وسياسيين ولاعبين حاليين وسابقين وفرق رياضية.
وأعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو؛ الخميس، الحداد الرسمي لثلاثة أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري بيليه، في مرسومٍ نشرته الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم أن "الحداد الرسمي قد أُعلن في كل أنحاء البلاد (...)، في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه)" إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عاما".
بدوره، كتب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا؛ على تويتر "لم يكن هناك رقم 10 في قيمة وقامة بيليه، شكراً لك بيليه".
الصفحة الرسمية للاتحاد البرازيلي لكرة القدم نشرت صورة بيليه وكتب عليها "أبدي.. إدسون أرانتيس دي ناسيمنتو (الاسم الحقيقي لبيليه) 1940 (تاريخ ميلاده)" ثم شعار اللانهاية.
النجم البرازيلي نيمار غرّد على تويتر، قائلا إن بيليه "جعل كرة القدم فناً"، وأضاف "قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فناً، ومنح صوتاً للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل".
لاعب خط الوسط البرازيلي نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي كازيميروا؛ كتب "ارقد بسلام، الملك بيليه. شكراً لك على المجد الذي قدّمته للبرازيل وكرة القدم. إرثك أبدي".
قائد المنتخب البرازيلي في كأس العالم الأخيرة مدافع تشيلسي الإنجليزي تياغو سيلفا؛ غرّد قائلاً "ستظل إلى الأبد ملك كرة القدم، الأسطورة! ارقد بسلام يا بيليه. لقد غيّرت تاريخ كرة القدم. إرثك سيكون دائماً في قلوبنا. شكراً على كل شيء!".
النجم السابق للمنتخب البرازيلي رونالدو؛ كتب على إنستغرام "فريد من نوعه، عظيم، فني، خلّاق. في أحسن الأحوال لا مثيل له. حيث وصل بيليه، مكث. لم يغادر القمة أبداً، تركنا اليوم. ملك كرة القدم - واحد. الأعظم في كل الأوقات. اختلط حزن الفراق بالفخر العظيم للتاريخ المكتوب. يا له من امتياز أن أتبعك يا صديقي. موهبتك هي مدرسة يجب أن يمر بها كل لاعب. إن إرثه يتجاوز الأجيال. وهذه هي الطريقة التي ستعيش بها. اليوم ودائماً، سنحتفل بك. شكراً لك يا بيليه. ارقد بسلام".