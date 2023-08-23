مصر.. فيديو متداول لسقوط طائرة دون طيار في حقل زراعي

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بعض أحد رواد مواقع التواصل: "اليوم الثلاثاء فوجئ أهالي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بسقوط طائرة بدون طيار في حقل من حقول الأرز بمنطقة حقول الشركة الإيطالية بجوار صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمركز الحسينية محافظة الشرقية".