محطات
مصر.. فيديو متداول لسقوط طائرة دون طيار في حقل زراعي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مجموعة من الفيديوهات والصور لسقوط طائرة دون طيار في أرض زراعية بمحافظة الشرقية، شمالي شرق العاصمة القاهرة.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بعض أحد رواد مواقع التواصل: "اليوم الثلاثاء فوجئ أهالي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بسقوط طائرة بدون طيار في حقل من حقول الأرز بمنطقة حقول الشركة الإيطالية بجوار صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمركز الحسينية محافظة الشرقية".
وكتب آخر: "سقوط طائرة بدون طيار داخل حقول الشركة الإيطالية في أرض الحاج عبدالمنعم".
وحسب "روسيا اليوم"، تم تداول صور للطائرة بشكل كبير في الساعات الماضية، دون تأكيد أو بيان رسمي ينفي أو يؤكد الأمر.