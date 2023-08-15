السودان.. ضربات جوية مكثّفة وانفجارات قوية في العاصمة الخرطوم وتجدُّد المعارك في دارفور

هزّت ضربات جوية أجزاءً من العاصمة السودانية الخرطوم، مع اشتداد حدة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين يتواجهان منذ أربعة أشهر.
وفي جنوب دارفور، استيقظ السكان مجدداً "على أصوات المدفعية وواصلوا الفِرار من المدينة" التي تتعرّض لهجومٍ من قوات الدعم السريع.
واندلعت معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين يتواجهان منذ 4 أشهر، في مناطق مختلفة من الخرطوم وفي إقليم دارفور الإثنين، وفق ما أفاد به سكان.
وقال هؤلاء السكان إنه سُمع دوي "ضربات جوية مكثّفة وانفجارات قوية" في العاصمة.
في جنوب دارفور، استيقظ سكان، الإثنين، مجدداً "على أصوات المدفعية وواصلوا الفِرار من المدينة" التي تتعرّض لهجومٍ من قوات الدعم السريع، كما أفاد شهود لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إن "نحو 20 ألف شخص نزحوا من جرّاء العنف" الذي تشهده مدينة نيالا منذ بضعة أيام، لافتاً إلى "منع" إيصال المساعدات.
وقال مصدرٌ طبي في نيالا، ثاني كبرى المدن السودانية لوكالة الأنباء الفرنسية: "رغم صعوبات الوصول إلى مستشفى نيالا بسبب القصف، استقبلنا 66 جريحاً الأحد؛ تُوفي ستة منهم".