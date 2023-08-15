السودان.. ضربات جوية مكثّفة وانفجارات قوية في العاصمة الخرطوم وتجدُّد المعارك في دارفور

في جنوب دارفور، استيقظ سكان، الإثنين، مجدداً "على أصوات المدفعية وواصلوا الفِرار من المدينة" التي تتعرّض لهجومٍ من قوات الدعم السريع، كما أفاد شهود لوكالة الأنباء الفرنسية.