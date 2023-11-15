التخلص من صور الزفاف.. كيف تَحول إلى تجارة مربحة في الصين؟

أضحى تدمير وتحطيم صور الزفاف، مهنة رائجة ومربحة في إحدى المقاطعات الصينية، بعد أن كان التخلص من تلك المقتنيات غير المرغوب بها، هاجسًا لدى الكثير من الأشخاص الذين انفصلوا عن شركاء حياتهم؛ وفقًا لتقارير محلية.