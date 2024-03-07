دراسة جديدة: صيام رمضان يخفض خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر

ومن أجل المزيد من التوضيح، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أستاذ التغذية السريرية بجامعة الشارقة المؤلف الرئيسي معز الإسلام فارس: "نتائج هذه المراجعة تؤكد أهمية الصيام في تحسين مستوى أحد العوامل البروتينية المهمة التي تؤثر على صحة الدماغ". وأضاف: "إن عامل البروتين هذا مهم للحفاظ على وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي المرتبطة بالعمر مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون، وكذلك في الوقاية من اضطرابات الصحة العقلية كالاكتئاب والقلق".