ليست ظاهرة نادرة.. أرقام مفزعة عن "تاريخ الزلازل في تركيا وضحاياها"

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروحٍ، وشهدت مناطق في تركيا، اليوم الإثنين، زلزالاً بلغت قوته في 7.4 درجة بمدينة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.