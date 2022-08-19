إجلاء مئات الأشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في نيوزيلندا

وأفاد الدفاع المدني في منطقة "نيلسون تاسمان" وهيئة الأرصاد الجوية أن "نيلسون تساقط عليها 172 مليمترا من الأمطار منذ يوم الثلاثاء الماضي، مع تقطّع السبل عن بعض البلدات، وغرق الطرق والمنازل تحت المياه.