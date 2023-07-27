رغم فوائده الصحية الكثيرة.. تناول الطعام ببطء قد يؤدي إلى الطلاق في أغرب واقعة

وحسب صحيفة "مترو"، فقد تباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة الغريبة، حيث يرى البعض أن تناول الطعام مع شخص بطيء تجربة صعبة ومحاولة للتهرب من المساعدة في الواجبات المنزلية، بينما يرى آخرون أن الزوج ربما يعاني من حالة مرضية يصعب معها تناول الطعام بسرعة.