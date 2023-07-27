رغم فوائده الصحية الكثيرة.. تناول الطعام ببطء قد يؤدي إلى الطلاق في أغرب واقعة

رغم فوائده الصحية الكثيرة، قد يؤدي تناول الطعام ببطء، لأول وأغرب حالة طلاق من نوعها، حيث أثارت زوجة بريطانية الكثير من الجدل بطلبها الطلاق من زوجها لهذا السبب.
وحسب صحيفة "مترو" البريطانية، قالت المرأة إن السبب لرئيسي الذي دفعها لطلب الطلاق هو أن زوجها يتناول طعامه ببطء شديد على حد قولها، ويستغرق في كثير من الأحيان حوالي ساعتين وذلك للانتهاء من وجبته.
وقالت المرأة التي لم يكشف عن اسمها، إن زوجها قد تربى على يد والده والذي يعمل طاهيًا، ويأكل طعامه ببطء شديد أيضًا.
وأضافت أنها قد طلبت منه التخلي عن تلك العادة، وإلا ستقوم بطلب الطلاق منه، وذلك بسبب هذه العادة على الرغم من سعادته معه بوجه عام .
ورغم غضب الزوجة فإن هناك فوائد كثيرة لتناول الطعام ببطء، منها أنه يساعد على امتصاص أفضل للعناصر الغذائية، وكذلك يخفض التوتر ويحسن الهضم، ويساعد في إنقاص الوزن.
وحسب صحيفة "مترو"، فقد تباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة الغريبة، حيث يرى البعض أن تناول الطعام مع شخص بطيء تجربة صعبة ومحاولة للتهرب من المساعدة في الواجبات المنزلية، بينما يرى آخرون أن الزوج ربما يعاني من حالة مرضية يصعب معها تناول الطعام بسرعة.