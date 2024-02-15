شاهد .. أميركا تصادر شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت شحنة أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة مصدرها إيران، متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان أرفقته بصور، أن الشحنة صودرت في بحر العرب في 28 يناير الماضي.
وأضافت "نتكوم" أن الأسلحة تشمل أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات لمسيرات بحرية غير مأهولة، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجموعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى.