شاهد .. أميركا تصادر شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين

وأضافت "نتكوم" أن الأسلحة تشمل أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات لمسيرات بحرية غير مأهولة، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجموعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى.