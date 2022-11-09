بعد دخول أول عضو كونجرس منه.. ما هو الجيل "زد"؟

وتشير الدراسة إلى أن 8 من كل 10 ناخبين يقولون إن اقتصاد البلاد ليس جيدًا أو فقيرًا. وفيما يتعلق بالوضع المالي لأسرهم، قال 6 من كل 10 ناخبين إنهم واثقون من قدرتهم على مواكبة نفقاتهم والعثور على وظيفة جيدة إذا لزم الأمر.