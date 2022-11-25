فيديو مروع.. حريق هائل بالصين يسقط 19 ضحية

ويخضع إقليم شينجيانغ الشاسع لتدابير الوقاية الشاملة من كوفيد-19، على الرغم من أن التلفزيون الصيني قال إن المبنى السكني يقع في مجمع مصنّف على أنه منخفض المخاطر، وهو مصطلح يستخدم للمناطق التي لا توجد بها حالات كوفيد.