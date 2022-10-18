الإمارات تصف تصريحات جوزيب بوريل بالعنصرية

استنكرت دولة الإمارات التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج بمملكة بلجيكا، مشيرةً إلى أن أي تصريحات من هذا النوع غير مناسبة وتتسم بالعنصرية.