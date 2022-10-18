الإمارات تصف تصريحات جوزيب بوريل بالعنصرية

استنكرت دولة الإمارات التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج بمملكة بلجيكا، مشيرةً إلى أن أي تصريحات من هذا النوع غير مناسبة وتتسم بالعنصرية.
وفي بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أعربت الوزارة عن رفضها لتصريحات بوريل، ووصفتها بالعنصرية، مشيرة إلى أنها تسهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي.
الإمارات تستنكر تصريحات جوزيب بوريل وتستدعي القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
وقد استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي متمثلة في محمد سيف الشحي؛ مدير إدارة الشؤون الأوروبية، وريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية، إيميل بولسن، القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، حيث طُلب من مكتب الممثل الأعلى تقديم تفسير مكتوب بشأن تصريحات بوريل المؤذية والعنصرية.