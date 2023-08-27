"علام آدم".. مأساة طفل سوداني: لا أستطيع التواصل مع أهلي ولا يعلمون مكاني

من بين آلاف القصص المأساوية التي يحملها النزوح والنزاع، تبرز قصص بعض الأطفال الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بمفردهم بعيدًا عن ذويهم؛ فمع اندلاع القتال في مناطق مختلفة من السودان، اضطرّ العديد من الأطفال للفرار وحدهم بحثًا عن ملاذ آمن.