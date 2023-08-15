قتلى ومصابون.. فيديو يرصد لحظة وقوع انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان بأمريكا

وقال ستيف إمبارلينا، نائب مدير خدمات الإطفاء الطوارئ في مقاطعة أليغيني: إن من بين الأشخاص الثلاثة الذين تم نقلهم للمستشفيات، شخصان سُمِح لهما بالخروج؛ بينما لا يزال الثالث في حالة حرجة؛ فيما خضع 57 من رجال الإطفاء للعلاج في موقع الحادث بسبب مشاكل طفيفة.