قتلى ومصابون.. فيديو يرصد لحظة وقوع انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان بأمريكا
رصد مقطع فيديو، لحظة وقوع "الانفجار المجهول"، الذي وقع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية؛ مما أدى إلى وفاة وإصابة أشخاص، إلى جانب تدمير 3 مبان.
وقع الحادث المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي صباح السبت، إثر انفجار منزل في غرب بنسلفانيا، وبالتحديد في الحي الواقع على مسافة 32 كيلومترًا شرق بيتسبرغ، وجرى انتشال 4 جثث لأشخاص بالغين وجثة لمراهق بعد وقت قصير من الانفجار.
وتسبب الانفجار في تدمير ثلاثة مبانٍ وألحق أضرارًا بما لا يقل عن 12 مبنى آخر.
وقال ستيف إمبارلينا، نائب مدير خدمات الإطفاء الطوارئ في مقاطعة أليغيني: إن من بين الأشخاص الثلاثة الذين تم نقلهم للمستشفيات، شخصان سُمِح لهما بالخروج؛ بينما لا يزال الثالث في حالة حرجة؛ فيما خضع 57 من رجال الإطفاء للعلاج في موقع الحادث بسبب مشاكل طفيفة.
والتقطت كاميرا مراقبة لحظة وقوع الانفجار الهائل، الذي خلّف كرة نارية ضخمة وهزة قوية؛ مما يزال سببه قيد التحقيق.
وأوضح إمبارلينا أن التحقيق سيكون "عملية بطيئة وطويلة"؛ حيث سيتضمن الكثير من فحوصات الطب الشرعي، وقد يستمر "لأشهر إن لم يكن لسنوات".