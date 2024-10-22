"الصلابة الذهنية".. لماذا بعض الناس أكثر قدرةً على حل المشكلات دون توتر؟

وقد نُقل عن "ديوكوفيتش" ذات مرة قوله: إن أمر التحدي في الملعب يتجاوز المهارات الرياضية: "إنها مسألة من يؤمن بما يريد من المباراة ومن يريد ذلك أكثر؟ أي لاعب أقوى ذهنيًا؟ أي لاعب سيقاتل بقوة أكبر من النقاط؟ هذه الأشياء تحدد من هو البطل".