قرار من الدوري الإنجليزي بشأن صيام رمضان

وأوضحت أنه يجب إبلاغ الحكام قبل انطلاق المباراة، إذا كان أي لاعب قد يحتاج إلى الإفطار أثناء اللقاء، وإذا أمكن الاتفاق على وقت محدد لحدوث ذلك.