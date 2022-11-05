الإمارات.. أخذ من فتاة مرسيدس و180 ألف درهم مقابل وعد بالزواج منها

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الفتاة شارحة دعواها بأنها كانت تربطها علاقة صداقة مع المشكو عليه الأول، والذي أوهمها برغبته في الارتباط بها، وأقنعها بأن تقرضه بعض الأموال لتجهيز منزل الزوجية، وعليه قامت الشاكية وعلى مدى 6 سنوات بتحويل مبالغ على سبيل القرض للمشكو عليه، وبلغ إجمالي قيمة الحوالات المصرفية عن طريق الصرافة مبلغ 98.160 درهماً، كما بلغ إجمالي التحويلات البنكية من حسابها البنكي إلى حساب المشكو عليه مبلغ 82.100 درهم.

وأضافت: إن المشكو عليه قام بالتحايل عليها بعد أن أوهمها بقدرته على بيع السيارة المملوكة لها نوع مرسيدس التي يبلغ سعرها 652.962 درهماً.