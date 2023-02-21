3 قتلى في زلزاليْن جديديْن ضربا تركيا وسوريا

قضى 3 أشخاص في تركيا من جرّاء زلزاليْن بقوة 6.4 و5.8 درجة ضربا مساء الإثنين شمال سوريا ومحافظة هاتاي التركية الجنوبية الأكثر تضرراً من زلزال السادس من فبراير الذي خلّف أكثر من 45 ألف قتيل في البلدين.