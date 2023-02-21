3 قتلى في زلزاليْن جديديْن ضربا تركيا وسوريا

قضى 3 أشخاص في تركيا من جرّاء زلزاليْن بقوة 6.4 و5.8 درجة ضربا مساء الإثنين شمال سوريا ومحافظة هاتاي التركية الجنوبية الأكثر تضرراً من زلزال السادس من فبراير الذي خلّف أكثر من 45 ألف قتيل في البلدين.
ومساء الإثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو؛ سقوط ثلاثة قتلى في تركيا، فيما أُصيب 213 من جرّاء الزلزال الجديد.
في سوريا، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بوصول 47 حالة إلى مستشفى الرازي في حلب، معظمها ناتجة من الهلع وحالات كسور ورضوض من جرّاء التدافع.
من جهتها، أفادت منظمة "الخوذ البيضاء" بتسجيل أكثر من 130 إصابة في شمال غربي سوريا.